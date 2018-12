Spekulationen über Karriereende von Langlaufstar Northug

Oslo Der norwegische Langlaufstar Petter Northug hat für Spekulationen über sein Karriereende gesorgt.

Der norwegische Skiverband lud kurzfristig zu einer Pressekonferenz am 12. Dezember um 12.00 Uhrein, in der Northug über seine Zukunft als Langläufer sprechen wolle. Dem norwegischen Rundfunk NRK zufolge will der 32-Jährige das Ende seiner Karriere bekanntgeben.

Bereits im November hatte der Norweger angedeutet, dass sich seine Karriere nach zweimal Olympia-Gold und 13 WM-Titeln dem Ende nähert. Er sagte, er sei in "historisch schlechter Form", nachdem er im Sommer wegen Krankheit 250 Trainingsstunden verpasst hatte.