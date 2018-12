Teamgeist ist für Prokop der Schlüssel zum Erfolg

Hamburg Handball-Bundestrainer Christian Prokop sieht bei der bevorstehenden Heim-Weltmeisterschaft im Teamgeist den Schlüssel zum Erfolg.

Bei dem Turnier werde es darauf ankommen, "wie es intern in der Mannschaft aussieht", sagte Prokop der "Sport Bild" und formulierte die für ihn entscheidenden Fragen: "Wie viel Spaß haben wir zusammen? Wie halten wir zusammen, auch mal bei einem Rückstand? Hält man dem Druck stand, schafft man es, sich zu 100 Prozent zusammenzuraufen?" Die Antworten hatte der 39-Jährige ebenfalls parat: Es seien Typen gefragt, und der Bundestrainer "weiß, dass wir diese Typen in unseren Reihen haben".

Für die deutsche Auswahl beginnt die gemeinsam mit Dänemark ausgetragene WM am 10. Januar mit dem Spiel gegen eine vereinigte Auswahl aus Korea. Ziel ist das Erreichen des Halbfinals am 25. Januar im Hamburg. Die Medaillenspiele werden am 27. Januar im dänischen Herning ausgetragen.