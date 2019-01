Die Handball-Fans können beim öffentlichen Training in Berlin Steffen Weinhold aus der Nähe bewundern.

DHB-Team startet mit öffentlichem Training in WM-Mission

Hannover Mit einem öffentlichen Training am kommenden Dienstag (17.00 Uhr) in Berlin starten die deutschen Handballer in ihre WM-Mission.

"Wir wollen das Publikum frühzeitig ins Boot holen", begründete DHB-Sportvorstand Axel Kromer die Maßnahme zwei Tage vor dem WM-Auftaktspiel gegen Korea. Rund 2000 Menschen können die einstündige Übungseinheit der Schützlinge von Bundestrainer Christian Prokop, die im Anschluss auch für Autogramme zur Verfügung stehen, im Berliner Sportforum live mitverfolgen.

Tickets zum Preis von zwei Euro gibt es auf der Internetseite des Deutschen Handballbundes (dhb.de/trainingberlin). Die Einnahmen kommen dem Projekt der Kinderhilfsorganisation Plan International "Sport schafft sichere Schulen in Hanoi" in Vietnam zu Gute.