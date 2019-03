Bayern erfüllt Pflichtaufgabe - Vechta überrascht weiter

Der FC Bayern hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und sich mit einem Sieg in der Basketball-Bundesliga zurückgemeldet.

Ohne Ex-NBA-Spieler Derrick Williams setzte sich der deutsche Meister vor heimischem Publikum klar mit 92:67 gegen den Mitteldeutschen BC durch. Bayern bleibt mit zwei Siegen Vorsprung auf die EWE Baskets Oldenburg Spitzenreiter, der MBC Vorletzter.

Aufsteiger RASTA Vechta setzte seinen beeindruckenden Siegeszug fort. Das Überraschungsteam gewann am Samstag bei den heimstarken Basketball Löwen Braunschweig 88:85 und feierte den zwölften Erfolg in den vergangenen 13 Spielen. Vechta festigte seine Position in der Spitzengruppe der Liga und bleibt Dritter. Auch die EWE Baskets Oldenburg bestätigten ihre sehr gute Form und feierten mit dem 100:71 über die MHP Riesen Ludwigsburg den sechsten Sieg in Serie. In der Verfolgergruppe bleibt auch ALBA Berlin. Das Team aus der Hauptstadt bezwang die Gießen 46ers am Sonntagabend mit 101:96 und schiebt sich vorert an Brose Bamberg vorbei auf Rang vier.

Nach den Niederlagen gegen Vechta und Zalgiris Kaunas in der Euroleague waren die Bayern auf Wiedergutmachung aus und ließen dem Tabellenvorletzten kaum eine Chance. Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjić zeigte eine hervorragende Teamleistung, in der gleich sechs Spieler zweistellig punkteten. David Brembly präsentierte sich bei den Wölfen mit 17 Punkten noch am stärksten.

Im Kampf um die letzten drei Playoff-Ränge bleibt es spannend: ratiopharm Ulm feierte einen 99:87-Erfolg über die Crailsheim Merlins und behauptet zunächst einen Platz unter den besten Acht. Die Telekom Baskets Bonn festigten durch den 76:68-Sieg über die BG Göttingen Platz sechs. Auch s. Oliver Würzburg bleibt durch den 91:77-Erfolg bei den Fraport Skyliners aus Frankfurt im Rennen.