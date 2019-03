Formel-1-Regelreform beeinflusst Vettel-Zukunft

Sakhir Sebastian Vettel möchte seine weitere Zukunft in der Formel 1 auch von der Regelreform abhängig machen.

"Ich bin mir sicher, dass ich dieses Jahr und nächstes Jahr fahren will, dann weiß ich nicht, was mit den Regularien passiert. Niemand weiß das soweit", sagte der viermalige Weltmeister der englischen "Times" in einem Interview am Rande des Grand Prix von Bahrain.

Der Vertrag des 31 Jahre alten Ferrari-Piloten läuft Ende 2020 aus. Derzeit sind die Regelwächter, Vermarkter und Teams in Diskussionen über den neuen Grundlagenvertrag für die Formel 1, der ab der Saison 2021 greifen soll. Ein zentrales Ziel ist die Reduzierung der Kosten für den Rennbetrieb.

"Die Formel 1 ist mehr und mehr eine Show und ein Geschäft als ein Sport. Man kann das gleiche wahrscheinlich auch über andere Sportarten sagen", meinte Vettel. Man müsse aber eine Entscheidung treffen, was man nun sein wolle. "Ich habe das Gefühl, dass wir soviel Zeit und Energie mit den Regularien verschwenden, die einfach kostspielig für wirklich nichts sind."