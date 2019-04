Bundestrainer hofft auf baldige WM-Zusagen von NHL-Profis

Garmisch-Partenkirchen Für das deutsche Eishockey-Nationalteam beginnt am Montag der Neuaufbau mit einem Trainingslager in Garmisch-Partenkirchen. Zum Auftakt der WM-Vorbereitung werden etliche Leistungsträger fehlen. Söderholm setzt auf zahlreiche Unterstützung aus Nordamerika.

Für den Neuaufbau des Nationalteams hofft Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm auf baldige WM-Zusagen der deutschen NHL-Profis. Sofort nach dem Ende der NHL-Hauptrunde in der Nacht zum 7. April will der Finne die Nordamerika-Profis kontaktieren.

"Die NHL-Spieler sind allgemein sehr positiv eingestellt", bekräftigte der 40-Jährige in Garmisch-Partenkirchen. Die NHL-Profis, allen voran Ausnahmekönner Leon Draisaitl, würden die Aussichten für die WM vom 10. bis 26. Mai in der Slowakei verbessern. "Wenn der Leon kommt, ist es für Deutschland sehr gut", sagte Söderholm: "Jeder Spieler ist für Deutschland wichtig."

Nach jetzigem Stand stünden neben dem deutschen Eishockey-Star und seinem Teamkollegen Tobias Rieder von den Edmonton Oilers auch Anaheim-Profi Korbinian Holzer und Dominik Kahun von den Chicago Blackhawks generell zu Verfügung, da sich ihre Teams nicht für die Playoffs qualifizieren. "An der Versicherung wird es nicht scheitern", versprach der Präsident des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB), Franz Reindl.

Am 3. oder 4. April soll der erste vorläufige Kader für die Vorbereitung bekannt gegeben werden. Schon vom 8. April an werden fünf Olympia-Silbergewinner von Pyeongchang dabei sein, kündigte Söderholm an. Neben den NHL-Profis werden zunächst auch noch die Nationalspieler fehlen, die mit ihren Clubs noch in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga gebunden sind.

Mit NHL-Profis plant der Bundestrainer in einer späteren Vorbereitungsphase vom 22. April oder 2. Mai an. "Sie haben eine brutale Hauptrunde hinter sich. Es ist mir lieber, sie kommen mit freiem Kopf statt müde", sagte der Nachfolger von Marco Sturm.

Die ersten beiden von insgesamt sieben WM-Testpartien stehen am 11. und 13. April in Kaufbeuren und Garmisch-Partenkirchen gegen WM-Gastgeber Slowakei an. Es sind zugleich die ersten beiden Länderspiele der A-Nationalmannschaft unter Söderholm. Der Finne war kurz vor Weihnachten zum Bundestrainer ernannt worden. "Die Zukunft wird interessant", sagte Sturm, der als Assistent in die NHL gewechselt war, bei Sport1. "Man muss, auch bedingt durch die Silbermedaille, wieder was Neues aufbauen. Das wird nicht leicht."

Für Söderholm ist das Trainingslager in Garmisch-Partenkirchen auch eine Rückkehr. Vor seiner Ernennung zum Bundestrainer war der Finne Trainer des dort ansässigen Drittligisten SC Riessersee.