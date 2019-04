Mick Schumacher in Formel 2 in Baku vorzeitig ausgeschieden

Baku Mick Schumacher ist beim Formel-2-Rennen in Baku vorzeitig ausgeschieden und hat erstmals in dieser Saison die Punkteränge verpasst.

Der 20 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher drehte sich in der neunten von 29 Runden nach Kurve 17 und konnte am Samstag auf dem Stadtkurs in Aserbaidschan anschließend nicht mehr weiterfahren. Den Sieg in einem wilden Rennen mit vielen Unfällen sicherte sich der Brite Jack Aitken (Campos Racing).

Schumacher, der für den italienischen Prema-Rennstall antritt, startete von Position sechs zunächst etwas übermütig. Er war vor der ersten Kurve ganz kurz Dritter, ehe sich der Neuling verbremste und auf Platz sieben zurückfiel. Nach einer frühen Safety-Car-Phase hielt Schumacher diese Position bis zu seinem Fehler.

Am Sonntag (11.10 Uhr/MESZ) steht am Kaspischen Meer ein Sprintrennen in der höchsten Nachwuchsklasse auf dem Programm. Dieses wird Schumacher vom Ende des Feldes in Angriff nehmen müssen, denn das Rennergebnis vom Samstag ist die Grundlage für die Startaufstellung.

Zum Formel-2-Auftakt Anfang des Monats in Bahrain hatte Schumacher durch die Ränge acht und sechs jeweils Punkte für die Gesamtwertung geholt. Anschließend durfte er bei den Testfahrten der Formel 1 erstmals auch den aktuellen Ferrari steuern.