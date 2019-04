Oldenburg siegt in Ulm bei Günther-Jubiläum

Neu-Ulm Die EWE Baskets Oldenburg haben durch einen 82:69-Sieg bei ratiopharm Ulm den zweiten Platz in der Basketball-Bundesliga gefestigt.

Mit 50:10 Punkten haben sich die Niedersachsen vier Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde einen Platz unter den Top-4 gesichert. Damit beginnen die Oldenburg die diesjährigen Playoffs mit einem Heimspiel.

Dagegen verlor Ulm beim Jubiläumsspiel von Ex-Nationalspieler Per Günther trotz 39:29-Halbzeitführung nach zuletzt vier Siegen in Serie, bleibt aber Sechster und auf Playoff-Kurs. Spielmacher Günther absolvierte am Samstagabend sein 400. Match in der höchsten deutschen Spielklasse.

Rasta Vechta kann weiter auf einen Platz unter den besten vier Mannschaften hoffen. Durch das 92:85 bei s.Oliver Würzburg hat der Überraschungs-Aufsteiger 44:16 Punkte, vier Zähler vor Brose Bamberg, die Fünfter sind. Das frühere Team von Dirk Nowitzki (30:30) kämpft mit den punktgleichen Basketball Löwen Braunschweig und den MHP Riesen Ludwigsburg um einen Platz in der K.o.-Runde. Zuvor empfängt Würzburg am Mittwoch im Final-Rückspiel des Europe Cup Dinamo Sassari. Das Hinspiel gewannen die Italiener mit 89:84.

Science City Jena (10:50) steht dagegen vor dem Abstieg in die 2. Liga. Bei den Gießen 46ers verlor der Tabellenletzte 83:89 und hat vier Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Die Hakro Merlins Crailsheim (14:46) verpassten mit dem 85:94 gegen Ludwigsburg einen Befreiungsschlag und müssen als Tabellen-16. um den Klassenerhalt zittern.