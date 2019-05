Vettel demoliert Ferrari im letzten Freien Training

Sebastian Vettel hat beim Freien Training seinen Rennwagen demoliert, als er sich in der ersten Runde verbremste.

Monte Carlo Sebastian Vettel hat seiner Ferrari-Crew vor der Qualifikation zum Formel-1-Klassiker in Monte Carlo Zusatzarbeit beschert.

Der zweimalige Monaco-Sieger demolierte beim Freien Training seinen Rennwagen, als er sich in der ersten Kurve verbremste. Vettel rutschte mit dem Auto in die Reifenstapel. Der Wagen konnte vor Abschluss der einstündigen Einheit auf dem 3,337 Kilometer langen Kurs nicht in die Box zurückgebracht werden.

Für Vettel war das letzte Warmfahren für die Startplatz-Ausscheidung nach der Hälfte der Zeit bereits vorbei.