Alina Reh verbessert in Stockholm 5000-Meter-Bestleistung

Stockholm Die Ulmer Läuferin Alina Reh hat beim Diamond-League-Meeting in Stockholm ihre Bestleistung über 5000 Meter um knapp sechs Sekunden auf 15:04,10 Minuten verbessert und wurde Elfte.

Ihre bisher schnellste Zeit über fünf Kilometer hatte sie im Halbfinale der Weltmeisterschaften 2017 in London in 15:10,01 Minuten aufgestellt. Die Norm für die WM Ende September in Doha/Katar hatte Reh bereits bei der Laufnacht in Karlsruhe mit 15:12,96 Minuten unterboten.

Den Sieg sicherte sich Agnes Jebet Tirop aus Kenia in 14:50,82 Minuten vor der Äthiopierin Fantu Worku (14:51,31).