EHC Red Bull München holt Kanadier Parlett

München Der EHC Red Bull München hat den Kanadier Blake Parlett verpflichtet und zurück in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) geholt. Der 30-Jährige kommt von Kunlun Red Star Peking aus der osteuropäischen KHL nach München, wie der Vizemeister bekanntgab.

Parlett kennt Deutschland bereits aus der Saison 2017/18 bei den Eisbären Berlin, die er als Hauptrundenzweite in die Playoffs führte, auf dem Weg ins Finale gegen München wegen einer Verletzung dann aber nur zwei Partien bestritt. Zuvor hatte er in unterklassigen nordamerikanischen Ligen sowie in der KHL und in Finnland gespielt.