Simona Halep erreicht erstmals das Finale in Wimbledon

Simona Halep spielte quasi Sandplatz-Tennis und stürmte damit ins Endspiel auf dem heiligen Rasen: Die Rumänin setzte sich in einem von langen Grundlinienduellen geprägten ersten Wimbledon-Halbfinale am Donnerstag gegen Jelena Switolina aus der Ukraine 6:1, 6:3 durch. Am Samstag spielt sie nun um...