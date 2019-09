Japaner Suzuki gewinnt WM-Rennen in Misano

Misano. Der japanische Motorradpilot Tatsuki Suzuki hat beim Großen Preis von San Marino in Misano/Italien das Rennen in der Moto3-Klasse gewonnen.

In einer spannenden Konkurrenz mit zahlreichen Führungswechseln und Stürzen verwies der 21 Jahre alte Honda-Pilot, der seinen ersten Grand Prix-Sieg überhaupt feierte, am Sonntag den Briten John McPhee und Tony Arbolino aus Italien auf die Plätze zwei und drei. Der Italiener Lorenzo Dalla Porta musste sich mit dem achten Rang begnügen, behauptete aber dennoch die Gesamtführung nach 13 WM-Läufen. Deutsche Fahrer waren in dieser Klasse nicht am Start.