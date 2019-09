Fühlt sich für den Auftritt bei der Leichtathletik-WM in Katar gerüstet: Gina Lückenkemper.

Gina Lückenkemper: "Die Beine fühlen sich gut an"

Doha. Sprint-Star Gina Lückenkemper fühlt sich für den Auftritt bei der Leichtathletik-WM am Samstag in Katar gerüstet. "Ich denke, dass wir mich bestmöglich auf diese WM vorbereitet haben", sagte die 22 Jahre alte Sportlerin des SCC Berlin.

Da ihre "Akkus" nach den letzten Rennen so extrem leer gewesen seien, habe sie sich "gar kein konkretes Ziel" gesteckt. "Fest steht aber: Ich bin im Training deutlich frischer unterwegs als beim letzten Rennen in Brüssel", meint die WM-Sechste von 2017. "Die Beine fühlen sich gut an, das macht wirklich Lust auf mehr bei der WM."

Dass sie mit der 4 x 100-Meter-Staffel beim ISTAF in Berlin eine Weltjahresbestzeit gelaufen sei, habe die die Zuversicht, auf einen Medaillenplatz zu rennen, gestärkt. "Beim ISTAF haben wir unser Potenzial gezeigt, die Zeit hat uns Selbstvertrauen gegeben", sagte die EM-Dritte von 2018 in Berlin. "Jedoch müssen wir auch in Doha erst einmal eine solche Leistung gemeinsam auf die Bahn bringen. Wenn wir das schaffen, können wir im Finale um eine Medaille mitlaufen."

Lückenkemper glaubt, dass sie ihre 100-Meter-Bestzeit von 10,95 Sekunden noch verbessern kann. "Ich habe noch Möglichkeiten, die 10,95 sind nicht das Ende der Fahnenstange. Ich weiß nicht, wo meine Grenzen sind." Dass sie bereits mit 10,95 Sekunden die schnellste Frau Deutschlands ist, mache sie "wahnsinnig stolz". Für sie sei das Sprinten nicht nur einfach ein Job, sondern ich mache ihn mit Leidenschaft. Lückenkemper: "Das ist etwas, was ich liebe."