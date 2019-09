"Puls in astronomischer Höhe": Geher Dohmann wird WM-Siebter

Doha Als bester deutscher Geher kommt Carl Dohmann bei der Leichtathletik-WM in Doha über 50 Kilometer auf Platz sieben. Mit dem WM-Topplatz hat er nun "bessere Karten" in der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.