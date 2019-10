Luisa Schulze (M.) verletzte sich am Finger.

Stuttgart. Kreisläuferin Luisa Schulze wird den deutschen Handballerinnen beim Testspiel in Kroatien am Mittwoch (17.00 Uhr) fehlen. Die 29-Jährige von der SG BBM Bietigheim habe eine Fingerverletzung, sagte Bundestrainer Henk Groener.

"Sie wird am Donnerstag nachreisen." Am Samstag trifft die deutsche Mannschaft beim "Tag des Handballs" in Hannover erneut auf Kroatien.