Erneuter Frankreich-Sieg im Einzel - Preuß beste Deutsche

Östersund. Auch die deutschen Biathletinnen haben beim Weltcup in Östersund die Podestplätze klar verfehlt. Einen Tag nach den Männern kamen auch die Skijägerinnen im Einzel über die 15 Kilometer nicht in die Top Ten.

Beste Deutsche war Franziska Preuß als Zwölfte. Beim Sieg der Französin Justine Braisaz vor Julija Dschyma aus der Ukraine und ihrer Teamkollegin Julia Simon hatte Preuß nach drei Strafminuten einen Rückstand von knapp über zwei Minuten. Weltmeisterin Denise Herrmann beendete das Rennen auf Platz 18 mit vier Fehlern und einem Rückstand von 2:30,4 Minuten. Bei den Männern am Vortag mit dem Vierfacherfolg der Franzosen um Martin Fourcade war Benedikt Doll als 16. bester Deutscher gewesen.

Mit insgesamt 23 Fehlern waren die sechs deutschen Skijägerinnen im Östersund-Einzel zu schwach. Vanessa Hinz (Platz 30/4/3:53,6), Franziska Hildebrand (44/4/4:36,6), Karolin Horchler (51/4/5:08,3) und Anna Weidel (56/4/5:25,8) gelang keine Werbung in eigener Sache.

Nach einem freien Tag wird der Weltcup in Schweden am 7. Dezember (17.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit der Staffel der Männer fortgesetzt. Ob Olympiasieger Arnd Peiffer nach seinem Sturz dabei sein kann, wird gemeinsam mit den Trainern entschieden. Der 32-Jährige hatte sich im Einzel eine Platzwunde am Kopf und mehrere Prellungen zugezogen. Außerdem brach sein Gewehr in zwei Teile. Am 8. Dezember gibt es zum Abschluss noch die Frauenstaffel.