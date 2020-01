Rebensburg und Weidle schwach bei Suter-Sieg in Zauchensee

Altenmarkt-Zauchensee. Skirennfahrerin Corinne Suter hat die Weltcup-Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee gewonnen. Die Schweizerin fuhr am Samstag auf der wegen schlechter Sicht etwas verkürzten Kälberloch-Piste in 1:18,79 Minuten Bestzeit und landete ihren ersten Weltcup-Sieg. Suter am nächsten kam die Italienerin Nicole Delago mit 0,29 Sekunden Rückstand.

Die deutschen Asse enttäuschten auf der technisch anspruchsvollen Abfahrt und wurden regelrecht abgehängt. Mit großen Rückständen auf die Besten fuhren Viktoria Rebensburg (+ 2,28 Sekunden) und Kira Weidle (+ 2,29) durchs Ziel. Ein wenig schneller war die Lenggrieserin Michaela Wenig (+ 2,10), die es aber auch nicht in die Top 15 schaffte.