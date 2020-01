Erster Saisonsieg für deutsche Rodler: Ludwig vorn

Sigulda. Mit seinem ersten Erfolg seit 14 Monaten hat Johannes Ludwig den ersten Sieg für die deutschen Rennrodler in dieser Saison geschafft.

Der 33 Jahre alte Suhler gewann bei komplizierten Verhältnissen den Weltcup in Sigulda vor dem Weltcup-Führenden Roman Repilow aus Russland und dem Österreicher David Gleirscher. Ludwig profitierte davon, dass die Bahn durch Regen und Wärme immer langsamer wurde und alle 20 nach ihm startenden Fahrer im zweiten Lauf langsamer blieben.

Zweitbester Deutscher wurde Max Langenhan (Friedrichroda) auf Rang elf. Sebastian Bley (Suhl) wurde 16., Moritz Elias Bollmann (Sonneberg) 19. Weltmeister Felix Loch (Berchtesgaden), der schon am vergangenen Wochenende in Lillehammer nur auf Rang 15 landete, wurde nach verpatztem ersten Lauf am Ende nur 27.