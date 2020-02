Ex-NFL-Profi lästert über Handball: "Alte Männer im Tor"

Hamburg. Der ehemalige American-Football-Profi Jay Cutler hat sich über den Handball-Sport lustig gemacht und sich den Zorn vieler Spieler zugezogen.

In dem satirischen Video-Podcast "Pardon My Take" sagte der Ex-Quarterback der NFL-Teams Denver Broncos, Chicago Bears und Miami Dolphins, dass er "garantiert" ein Team zusammenstellen könnte, das die olympische Goldmedaille gewinnen würde. Als Beispiel nannten die Moderatoren, dass Cutler, der Basketballer LeBron James und Spielmacher Patrick Mahomes vom Superbowl-Sieger Kansas City Chiefs als Trio gegen jedes andere Team der Welt, dessen Stärke sie mit acht statt sieben Spielern angaben, gewinnen würden.

Cutler nahm besonders die Handball-Torhüter aufs Korn. Dies seien übewiegend "alte Männer", die raten würden, wohin der Ball geht. Als einer der ersten europäischen Sportler reagierte der slowenische Basketballer Luka Doncic, der in der NBA für die Dallas Mavericks spielt. Der 20-Jährige twitterte: "Keine Chance, die Leute wissen nicht, wie hart es ist, Handball zu spielen."

Der dänische Weltmeister und Olympiasieger Lasse Svan reagierte ebenfalls: "Ich bin sicher, dass wir einige Probetrainings für die Ungläubigen organisieren können", sagte der Rechtsaußen des deutschen Meisters SG Flensburg-Handewitt. Der Twitter-Kanal der Handball-EM rief Handball-Fans dazu auf, ein Team zusammenzustellen, das gegen Cutler & Co. antreten könnte. Außer Svan wurden bereits der Däne Casper Mortensen und der Franzose Nikola Karabatic nominiert.

Im Format "Highly Questionable" des US-Sportsenders ESPN nahm der ehemalige NFL-Spieler Domonique Foxworth den Faden auf. Er sagte, dass nur Leute Handball spielen würden, die es "im Fußball, im Football und im Basketball nicht geschafft hätten".