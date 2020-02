US-Rennstall Haas zeigt Bilder des neuen Autos

Kannapolis. Als erster Formel-1-Rennstall hat Haas Bilder seines neuen Wagens präsentiert. Das US-Team kehrt bei der Lackierung des VF-20 zu seinen traditionellen Farben Grau, Rot und Schwarz zurück.

In der vergangenen Saison war der Rennstall von Besitzer Gene Haas in einer schwarz-goldenen Lackierung des damaligen Hauptsponsors angetreten. Offiziell stellt das Team seinen neuen Wagen zu Beginn der ersten Testfahrten am 19. Februar in Barcelona vor. 2020 fahren erneut Romain Grosjean aus Frankreich und der Däne Kevin Magnussen für Haas. Der erste Grand Prix findet am 15. März in Melbourne statt.