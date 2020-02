Langläufer Bolschunow gewinnt in Falun

Falun. Der Russe Alexander Bolschunow hat das Massenstart-Rennen der Langläufer in Falun gewonnen und damit auch seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut.

Der 23-Jährige setzte sich am Sonntag in Schweden nach 15 Kilometern knapp vor dem Norweger Sjur Röthe durch. Für Bolschunow war es der siebte Weltcupsieg in dieser Saison. Deutsche Sportler waren bei dem Rennen in der freien Technik nicht dabei. Die Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder ist in Deutschland geblieben, um in Oberstdorf zu trainieren. Im Allgäuer WM-Ort des kommenden Jahres wollen die Langläufer unter anderem die Strecken besser kennenlernen.

Beim Sprint-Weltcup am Samstag in Falun hatten die Schwedin Linn Svahn und der Norweger Paal Goldberg gewonnen.