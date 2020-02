BVB: So genießt Haaland seine zwei Treffer gegen PSG

Gelegentlich schaute Thomas Tuchel rüber zur Südtribüne, von deren Stimmung er am Tag zuvor noch so geschwärmt hatte. Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund war am Dienstag nach mehr als zweieinhalb Jahren zurückgekehrt – und schaffte es mit Paris Saint-Germain nicht, die Gesänge der BVB-Fans...