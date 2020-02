Deutsche Biathletinnen wollen Staffel-Medaille

Vanessa Hinz und Co. peilen bei der WM eine Medaille an.

Antholz. Karolin Horchler, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann peilen am vorletzten Tag der Biathlon-WM im italienischen Antholz eine Medaille in der Staffel an.

Zwar haben die deutschen Skijägerinnen in dieser Saison im Weltcup noch keinen Podestplatz erreicht. Aber nach Silber von Herrmann in der Verfolgung und Hinz im Einzel sowie starken Ergebnissen von Preuß haben die Deutschen am Samstag (11.45 Uhr/ARD und Eurosport) auf jeden Fall Chancen auf Edelmetall.

"Wir können mit großem Selbstvertrauen starten, und die anderen müssen erstmal an uns vorbeikommen", sagte Schlussläuferin Herrmann am Freitag. Klarer Favorit sei aber Norwegen. Auch Hinz freut sich nach ihrer ersten WM-Einzelmedaille auf den Teamwettkampf und will dort noch mal erfolgreich sein. "Welche Farbe die Medaille hat, ist mir egal. Wir haben diese Saison noch nicht auf dem Podium gestanden, und da wollen wir hin", sagte die Bayerin.