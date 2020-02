Malaika Mihambo mit 6,77 Metern deutsche Hallenmeisterin

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat bei den deutschen Hallen-Meisterschaften ihren dritten Titel in Serie gewonnen.

Die 26-Jährige von der LG Kurpfalz siegte in Leipzig mit 6,77 Metern. Es war ihr dritter Titel in Serie. Auf Rang zwei landete Maryse Luzolo vom Königsteiner LV mit 6,44 Metern vor Merle Homeier (Göttingen/6,41).

Mihambo musste offenbar ihrem Doppel-Start bei den Titelkämpfen Tribut zollen. Sie hatte am Samstag im 60-Meter-Finale in persönlicher Bestzeit von 7,22 Sekunden als Zweite geglänzt. Titelverteidigerin Lisa Marie Kwayie war nur eine Hundertstel schneller als die Weitsprung-Spezialistin.

Mihambo war am 14. Februar in Berlin bereits 7,07 Meter gesprungen. Bei der Freiluft-WM im Oktober in Doha/Katar hatte sie mit 7,50 triumphiert und wurde später zu Deutschlands "Sportlerin des Jahres" gewählt.