Ski-Weltcupfinale in Cortina wohl ohne Zuschauer

Cortina d'Ampezzo. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus findet das Weltcup-Finale der alpinen Skirennfahrer in Cortina d'Ampezzo wohl ohne Zuschauer statt.

Das sagte der Herren-Rennchef Markus Waldner am Mittwochabend dem schwedischen TV-Sender SVT: "Derzeit ist Cortina als Austragungsort ohne Zuschauer bestätigt." Der Weltverband FIS arbeite mit mehreren Szenarien. "Aber es gibt nur einen offiziellen Plan: Cortina", ergänzte Waldner.

In dem Traditions-Skigebiet in den italienischen Dolomiten sind in der Woche vom 18. bis 22. März die letzten Weltcuprennen dieses Winters geplant, sie sind gleichzeitig die Generalprobe für die WM im Februar 2021. Cortina liegt an der nördlichen Spitze von Venetien, einer der am stärksten von dem Virus Sars-CoV-2 betroffenen Regionen in Italien. Das Skigebiet ist gemeinsam mit Mailand Gastgeber der Olympischen Winterspiele 2026.