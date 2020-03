Motorrad-Grand-Prix von Jerez verschoben

Jerez. Auch der Motorrad-Grand-Prix von Spanien in Jerez kann wegen der Coronavirus-Pandemie nicht wie geplant vom 1. bis 3. Mai stattfinden. Das teilte der Weltverband FIM mit.

Einen Ersatztermin für das Rennen in Andalusien gebe es noch nicht. Als nächstes Rennen steht die Veranstaltung im französischen Le Mans vom 15. bis 17. Mai auf dem Programm. Es gilt als sehr unwahrscheinlich, dass das Rennen dort ausgetragen werden kann.

"Da die Situation in ständiger Evolution ist, kann ein neues Datum für das erste Rennen nicht bestätigt werden bis klarer wird, wann es genau stattfinden kann", hieß es im FIM-Statement. Spanien ist in Europa eins der am heftigsten von der Krise betroffenen Länder. In der MotoGP-Klasse ist in diesem Jahr noch gar kein Rennen ausgetragen worden. Das Auftaktrennen der Moto2- und Moto3-Klasse konnte Anfang März in Katar noch durchgeführt werden.