Formel 2: Mick Schumacher fährt auf Startplatz fünf

Barcelona. Mick Schumacher hat in der Qualifikation für das erste von zwei Formel-2-Rennen an diesem Wochenende in Spanien den fünften Platz belegt.

Dem 21 Jahre alten Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher fehlten am Freitag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya 0,508 Sekunden auf die Pole Position, die sich Callum Illot sicherte. Der 21 Jahre alte britische Gesamtführende verwies Mick Schumachers Prema-Teamollegen Robert Schwartzman auf Rang zwei. Im Klassement ist der Russe Dritter, Schumacher liegt nach zehn Rennen auf dem siebten Platz.

