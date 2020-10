Vettel traut Mick Schumacher viel zu

Nürburg. Sebastian Vettel wünscht Mick Schumacher ein Formel-1-Cockpit für die kommende Saison.

"Er ist ein toller Junge, ich mag ihn sehr", sagte der deutsche Ferrari-Pilot vor dem Grand Prix der Eifel. "Ich hoffe, er kann ein Cockpit für nächstes Jahr klarmachen." Er sei sich sicher, dass der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher und Formel-2-Spitzenreiter seinen Weg machen werde.

Der 21-Jährige bestreitet am Freitag im Alfa Romeo sein erstes Formel-1-Training. "Hoffentlich sehen wir ihn nicht nur morgen, sondern auch an einem weiteren Freitag in diesem Jahr und hoffentlich nächstes Jahr in einem Rennwagen." Für Vettel steht fest: "Ich bin mir sicher, das ist erst sowas wie der Anstoß für ihn."

Die Rückkehr auf den Nürburgring nach sieben Jahren Abstinenz freut den viermaligen Weltmeister Vettel. "Es war eine Überraschung, dieses Jahr Deutschland zurück im Kalender zu haben und eine freudige Überraschung, den Nürburgring zurück im Kalender zu haben", erzählte Vettel, der die letzte Auflage 2013 noch im Red Bull gewonnen hat. "Die Strecke ist toll."

