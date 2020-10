Hülkenberg als Ersatz für Racing Point in Portugal

Portimão. Nico Hülkenberg steht bei der Formel-1-Premiere in Portimão erneut als Ersatz für den Formel-1-Rennstall Racing Point bereit. Das bestätigte Teamchef Otmar Szafnauer in einer Videokonferenz.

"Nico ist hier als Vorsichtsmaßnahme", sagte der 56-Jährige. Hülkenberg (33) war unter anderem zuletzt auf dem Nürburgring für Lance Stroll eingesprungen. Der 21 Jahre alte Kanadier hatte über Magenbeschwerden geklagt und nun vor dem Großen Preis von Portugal berichtet, dass er vor knapp zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Tests zu Beginn dieser Woche seien aber negativ ausgefallen. "Ich bin zuversichtlich, dass Lance im Auto sitzen wird", sagte Szafnauer mit Blick auf das zwölfte Rennen der Corona-Notsaison am Sonntag (14.10 Uhr MEZ/Sky und RTL).

Teamkollege Sergio Perez hatte sich in diesem Jahr ebenfalls schon mit dem Virus infiziert. Auch da war Hülkenberg, der nach seinem Ende bei Renault keinen Vertrag als Stammfahrer in diesem Jahr mehr bekommen hatte, eingesprungen. Auch andere Teams hätten Ersatzpiloten mit an die Strecke an der Algarve gebracht, berichtete Szafnauer angesichts eines möglichen Ausfalls bei einer Coronavirus-Infektion.

© dpa-infocom, dpa:201022-99-38016/2