Schaidnagel vor Abgang als DEB-Sportchef - Künast übernimmt

München. Stefan Schaidnagel steht nach dpa-Informationen vor dem Abgang als Sportdirektor beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB). Vorerst soll Frauen-Bundestrainer Christian Künast den Posten als Interims-Lösung übernehmen.

Das teilte der DEB mit, wollte sich aber zunächst nicht weiter zu Schaidnagel äußern, der zuletzt offiziell sogar "Generalverantwortung" beim Verband innehatte. Der 39-Jährige sollte eigentlich die Führung komplett für den Fall eines Abgangs von Präsident Franz Reindl übernehmen. Reindl gilt als aussichtsreicher Kandidat für das Präsidentenamt beim Weltverband IIHF.

Nach dpa-Informationen war es in der Vergangenheit aber immer wieder zu Reibereien zwischen Reindl und Schaidnagel gekommen. Der 39 Jahre alte frühere Profi arbeitete eng mit Bundestrainer Toni Söderholm und dessen Vorgänger Marco Sturm zusammen. Der sportliche Aufschwung beim Olympia-Zweiten von 2018 wird auch mit den Konzepten Schaidnagels in Verbindung gebracht. Allerdings soll sein forsches Auftreten in der Öffentlichkeit und auch Kritik an der Deutschen Eishockey Liga den eher diplomatischen Reindl immer wieder gestört haben.

Der frühere Nationaltorhüter Künast hatte Schaidnagel bereits bei der Organisation des Deutschland Cups vor einem Monat in Krefeld überraschend vertreten. Damals war die offizielle Auskunft vom DEB, Schaidnagel sei krank geschrieben. Weder Reindl noch Schaidnagel waren am Donnerstag für Nachfragen zu erreichen. Solange Künast Schaidnagel als Sportdirektor vertritt, wird die Frauen-Nationalmannschaft von der U18-Frauen-Bundestrainerin Franziska Busch betreut.

