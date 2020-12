Beste deutsche Kombiniererin in Ramsau: Jenny Nowak.

Kombiniererin Geraghty-Moats gewinnt Premiere in Ramsau

Ramsau am Dachstein. Tara Geraghty-Moats aus den USA hat die Weltcup-Premiere der Nordischen Kombiniererinnen gewonnen. Die 27-Jährige setzte sich in Ramsau am Dachstein vor Gyda Westvold Hansen aus Norwegen und Anju Nakamura aus Japan durch.

Die besten deutschen Kombiniererinnen konnten in Österreich nicht in den Kampf um die ganz vorderen Plätze eingreifen. Junioren-Weltmeisterin Jenny Nowak belegte als beste Sportlerin aus dem Team des Deutschen Skiverbandes Rang 13.

Die 18-Jährige war nach dem Skispringen am Vormittag als 14. mit einem Rückstand von 1:04 Minuten auf die Spitze ins fünf Kilometer lange Langlaufrennen gegangen. Am Ende lag sie 2:16,1 Minuten hinter der Siegerin.

Zweitbeste Deutsche wurde Maria Gerboth auf dem 20. Platz. Sophia Maurus belegte Rang 21, Svenja Würth kam als 24. ins Ziel. Die 27-Jährige, die von den Spezialspringerinnen kommt, hatte nach dem Springen als beste Deutsche Rang elf belegt.

© dpa-infocom, dpa:201218-99-745163/2