Skirennfahrer Romed Baumann in Aktion.

Bormio Skirennfahrer Romed Baumann bestätigt seine starke Form und rast beim Super-G in Bormio auf Platz sieben. Andreas Sander bleibt beim Premieren-Sieg eines Amerikaners hinter den Erwartungen zurück, ein Teamkollege sammelt seine ersten Weltcup-Punkte.

Ski-Ass Baumann überzeugt auch in Bormio

"Come on!" rief Romed Baumann nach seiner Zieleinfahrt und ballte die Faust. Als starker Siebter bescherte er dem Deutschen Skiverband (DSV) beim Super-G im italienischen Bormio den nächsten Top-Ten-Platz in diesem Winter.

"Es war ein richtig cooler Tag", sagte der 34-Jährige. "Es ist alles aufgegangen, was ich mir vorgenommen habe. Ich wollte richtig attackieren, sauber Ski fahren."

1,45 Sekunden lag Baumann hinter dem Amerikaner Ryan Cochran-Siegle, der seinen ersten Weltcup-Sieg feierte. Mit seinem besten Super-G-Ergebnis seit fast fünf Jahren unterstrich der Deutsche seine starke Form, die ihn schon zuletzt bei den Abfahrten in Val d'Isère und Gröden unter die besten Zehn geführt hatte. Die Tipps der vor ihm gestarteten Andreas Sander und Josef Ferstl hätten ihm wegen der schlechten Sicht in Bormio sehr geholfen, berichtete Baumann.

Für seine beiden Teamkollegen selbst war es weniger gut gelaufen. Sander, der als Fünfter im Super-G von Gröden kurz vor Weihnachten das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere eingestellt hatte, kam mit 2,15 Sekunden Rückstand diesmal nur auf Rang 20. Josef Ferstl (+2,16) landete direkt hinter ihm, Manuel Schmid (+3,14) auf Platz 35.

Positiv überraschte dafür Simon Jocher (+1,85), der als 15. seine ersten Weltcup-Punkte sammelte. "Es war saugeil zu fahren", sagte der 24-Jährige. "Zwei-, dreimal war ich am Limit, aber ich habe es runtergebracht. Ich bin mega happy." Die Plätze zwei und drei bei dem wegen starken Schneefalls von Montag auf Dienstag verschobenen Rennen gingen an den Österreicher Vincent Kriechmayr (+0,79) und den Norweger Adrian Smiseth Sejersted (+0,94).

Am Mittwoch (11.30 Uhr/Eurosport) steht für die Herren in Bormio noch eine Abfahrt an, für die vor allem Baumann nach seiner erneut furiosen Fahrt "topmotiviert" ist.

