Mihambo Sprint-Dritte zum Hallen-Auftakt

Frankfurt/Main. Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo ist mit einem dritten Platz über 60 Meter beim Frankfurter Wintercup in die Hallen-Saison gestartet.

Die 26-Jährige von der LG Kurpfalz benötigte 7,49 Sekunden und blieb dabei deutlich über ihrer persönlichen Bestzeit von 7,22 Sekunden. Den Sprint gewann Lisa Mayer (Wetzlar), Olympia-Vierte mit der Staffel von 2016, in 7,26 Sekunden vor Yasmin Kwadwo aus Paderborn (7,32). Zeitgleich mit Mihambo kam Antonia Dellert (Wetzlar) ins Ziel.

Die 24 Jahre alte Mayer freute sich über ihr Ergebnis: "Mit einer 7,26 bin ich noch nicht allzu oft im Winter eingestiegen - und das nach dem Trainerwechsel. Von daher bin ich mehr als zufrieden." Mihambo betonte, dass sie "total froh" über die Startmöglichkeit sei. "Ich habe mich jetzt noch nicht so intensiv auf den Sprint vorbereitet, von daher ist die Zeit in Ordnung", sagte Deutschlands "Sportlerin des Jahres". Mihambo startet am Sonntag auch im Weitsprung.

Die Veranstaltung in der Halle in Frankfurt-Kalbach findet ohne Zuschauer und Medienvertreter unter strengen Hygienevorschriften für die Athleten statt. Die LG Eintracht Frankfurt will Spitzensportlern in der Corona-Krise die Möglichkeit geben, sich unter Wettkampfbedingungen zu messen und für die deutschen Leichtathletik- Hallenmeisterschaften in Dortmund (20./21. Februar) zu qualifizieren.

© dpa-infocom, dpa:210116-99-51311/2