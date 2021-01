Düsseldorfer EG klarer Sieger beim Rheinderby in Köln

Köln. Die Düsseldorfer EG hat das 229. Rheinderby bei den Kölner Haien deutlich gewonnen und die Sieglos-Serie des Rivalen verlängert.

Die DEG entschied das prestigeträchtige Aufeinandertreffen in der Deutschen Eishockey Liga deutlich mit 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) und steht in der Nordgruppe mit sieben Erfolgen nach neun Partien auf Rang drei. Die Kölner Haie stehen nach der sechsten Niederlage hintereinander nur auf Rang sechs.

Vor leeren Rängen in Köln gingen die Gäste früh durch Jerome Flaake nach 59 Sekunden in Führung. Mathias From (20.), erneut Flaake (22.) und Kyle Cumiskey (33.) erhöhten auf 4:0 und sorgten für eine schnelle Vorentscheidung. Moritz Müller konnte für die Gastgeber zwischenzeitlich auf 1:4 verkürzen (48.), ehe Alexander Ehl sechs Minuten vor Schluss den 5:1-Endstand herstellte.

