EHC Red Bull München gewinnt Spitzenspiel in Ingolstadt

Ingolstadt. Der EHC Red Bull München hat den ERC Ingolstadt in der Südgruppe der Deutschen Eishockey Liga vorerst wieder distanziert.

DEr EHC gewann das Top-Duell souverän 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) in Ingolstadt und nahm damit erfolgreich Revanche für das 2:3 nach Penaltyschießen in der Vorwoche. Nationalspieler Yannic Seidenberg traf doppelt (7. Minute/41.). Durch den Sieg festigten die Münchner mit 40 Punkten Platz zwei in der Süd-Staffel hinter dem souveränen Tabellenführer Adler Mannheim (48). Ingolstadt liegt mit vier Punkten Rückstand auf München auf Rang drei. Die ersten vier Teams pro Gruppe ziehen in die Playoffs ein.

