Nur neun Corona-Fälle: Ski-Präsident lobt WM-Konzept

Oberstdorf. Der Präsident des Deutschen Skiverbands, Franz Steinle, hat die aus seiner Sicht sehr gelungene Organisation der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf gelobt.

Die Titelkämpfe hätten gezeigt, dass es auch in Corona-Zeiten möglich sei, "eine so große Veranstaltung mit 4500 Akkreditierten aus 65 Nationen so reibungslos durchzuführen", sagte Steinle.

Er bezog sich dabei unter anderem auf das Hygienekonzept mit engmaschigen Corona-Tests. "Wir haben rund 23.000 Tests gehabt und davon waren lediglich neun positive Fälle, alle in der ersten Woche", sagte der 71-Jährige. "Insofern hat das Hygienekonzept voll gegriffen."

© dpa-infocom, dpa:210307-99-724130/2