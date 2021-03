57 US-Basketballer in vorläufigem Olympia-Aufgebot

Berlin. Der US-Basketball-Verband hat 57 Spieler in sein vorläufiges Olympia-Aufgebot berufen, darunter 15 Olympiasieger.

Angeführt wird die hochkarätige Liste vom dreimaligen Goldmedaillen-Gewinner LeBron James von den Los Angeles Lakers. Die ebenfalls zum Spielerpool zählenden Superstars Kevin Durant und Chris Paul standen mit dem US-Team bei Olympia schon jeweils zweimal ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Im Frühsommer soll der zwölf Spieler umfassende Kader für die um ein Jahr verschobenen Spiele in Tokio bekanntgegeben werden. Ein Auswahlkomitee wird dabei auch danach entscheiden, welche Spieler verfügbar sind und Gesundheitsaspekte berücksichtigen. Betreuen wird die Mannschaft Trainer-Veteran Gregg Popovich.

Das Trainingslager soll am 1. Juli beginnen, die Sommerspiele in Tokio sollen am 23. Juli eröffnet werden - nur einen Tag nach einem möglichen siebten Finalspiel in der nordamerikanischen Liga NBA. Das US-Team steigt am 25. Juli mit dem Vorrundenspiel gegen Frankreich in das Olympia-Turnier ein.

