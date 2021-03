Team Alpha Tauri nimmt Impfangebot in Bahrain an

Sakhir. Das komplette Team von Alpha Tauri hat sich nach Angaben von Franz Tost bei den Testfahren in Bahrain mit der ersten Impfung gegen das Coronavirus versorgen lassen.

"In Europa weiß ich nicht, wie lange man warten muss, bis man geimpft wird", sagte der 65 Jahre alte österreichische Teamchef in einer Online-Medienrunde. Man werde die zweite Impfung dann nach dem Saisonauftakt bekommen, der in zwei Wochen in Bahrain stattfindet, erklärte Tost. "Die Gesundheit ist das Wichtigste."

Bereits am Vortag hatten die beiden Piloten Carlos Sainz von Ferrari und Sergio Perez von Red Bull gesagt, dass sie sich in Bahrain gegen das Coronavirus impfen lassen haben.

Die Behörden des Königreichs hatten dem gesamten Formel-1-Tross vor den Testfahrten in Sakhir Impfungen mit dem Vakzin von Pfizer/Biontech angeboten. Verantwortliche der Rennserie hatten zunächst allerdings versichert, es gebe keine Pläne, die Formel 1 als Gruppe vor der Einführung der Impfstoffe durch das Gesundheitssystem in Großbritannien zu impfen. Acht der zehn Teams sind in England beheimatet.

Die Verantwortlichen von Aston Martin und Alpine, die auch in der Online-Pressekonferenz waren, konnten keine Angaben machen, ob und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Impf-Angebot womöglich angenommen haben. Es habe dazu keinen Beschluss vom Team gegeben, es sei Sache jeder und jedes Einzelnen, hieß es.

