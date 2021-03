Langläuferinnen Fink und Hennig in den Top 15

Engadin. Die deutschen Langläuferinnen haben einen Tag nach ihrem Top-Resultat einen weiteren Achtungserfolg im Engadin in der Schweiz eingefahren.

Über 30 Kilometer Verfolgung in der freien Technik belegten Pia Fink (7.) und Katharina Hennig (13.) Plätze unter den besten 15. Am Vortag war Laura Gimmler überraschend auf Rang vier gelaufen. Den Einzelsieg über die Langstrecke sicherte sich in Abwesenheit von Norwegens Therese Johaug ihre Landsfrau Heidi Weng. Hinter ihr landeten Ebba Andersson (Schweden) und Julia Stupak (Russland). Die viermalige Weltmeisterin Johaug stand wegen einer Entzündung am Handgelenk nicht am Start.

Als Gesamtweltcup-Sieger standen schon vor den abschließenden Rennen am Sonntag Jessica Diggins (USA) und der Russe Alexander Bolschunow fest. Bolschunow hatte nach riesiger Enttäuschung beim letzten Wettkampf der WM an diesem Samstag gleich das erste Rennen nach den Titelkämpfen von Oberstdorf gewonnen.

