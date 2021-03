Alpine Skirennfahrerin Wallner beendet Karriere

München. Die deutsche Skirennfahrerin Marina Wallner hat ihre Karriere beendet. Im Alter von 26 Jahren tritt die Sportlerin aus Traunstein aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Nachdem die Slalom-Spezialistin im vorigen Winter nach einem Kreuzbandriss wieder vorsichtig in den Weltcup zurückgekehrt war, erkrankte sie an Pfeifferschem Drüsenfieber. In dieser Saison kam sie deshalb kaum noch zum Einsatz. "Es war immer mein Anspruch, den Rennsport in aller Konsequenz zu leben. Aber wenn der Körper nicht mehr so belastbar ist, wie man sich das wünscht, dann leidet die Motivation, und es ist Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen", sagte sie in einer Mitteilung.

Wallner bestritt 43 Rennen im Weltcup, ihr bestes Einzelergebnis war ein siebter Platz beim Slalom von Squaw Valley vor vier Jahren. Ihre Laufbahn war geprägt von Verletzungen, darunter zwei Kreuzbandrissen und einer Sprunggelenkblessur. Nun will sie eine Ausbildung zur Physiotherapeutin machen.

