Pferde der Weltmeisterin gesund aus der Quarantäne

Zolling. Die Pferde der Weltmeisterin Simone Blum haben die dreiwöchige Quarantäne nach der Rückkehr aus Spanien verlassen.

"Alle erfreuen sich bester Gesundheit, und das Herpes Virus hat uns glücklicherweise verschont", schreibt die Springreiterin bei Instagram. Die 32-Jährige aus Zolling hatte Anfang März die Turnierserie in Vejer de la Frontera verlassen, die wegen Herpes-Infektionen abgebrochen worden war. Neben Blum waren bis zum vorzeitigen Ende der Sunshine Tour mehrere deutsche Reiter am Start.

Auch die Pferde anderer Reiter, die nach Turnieren im Ausland in Quarantäne waren, haben diese gesund verlassen. Das gilt unter anderem für den ehemaligen Mannschafts-Weltmeister Marcus Ehnig aus Borken, der mit Stargold und Funky Fred bei zwei Turnieren in Doha am Start war.

Die Ausbreitung einer aggressiven Form des Herpes-Virus, das im Februar erstmals bei einer Turnierserie in Valencia aufgetaucht war, scheint vorerst gestoppt. 18 tote Pferde als Folge der Erkrankung zählte die FEI bisher.

© dpa-infocom, dpa:210402-99-65123/2