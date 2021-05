Moto2-Pilot Marcel Schrötter kam in Spanien als Zehnter ins Ziel.

Schrötter Zehnter in Moto2-Rennen

Jerez. Motorradpilot Marcel Schrötter ist beim Grand Prix von Spanien auf Platz zehn eingekommen. Der 28-jährige Landsberger ging von Startplatz 18 ins Rennen der Moto2 und machte bereits beim Start einige Positionen gut.

In der WM-Gesamtwertung verlor Schrötter eine Position und ist nach vier Rennen Elfter. Den Sieg in Jerez holte sich der Italiener Fabio di Giannantonio. Komplettiert wurde das Podium von seinem Landmann Marco Bezzecchi und dem Briten Sam Lowes. Die Führung im Gesamtklassement verteidigte der Australier Remy Gardner. Dafür reichte ihm Platz vier.

In der Königsklasse MotoGP wurde Stefan Bradl Zwölfter. Der 31-jährige Zahlinger absolvierte für Honda einen Gaststart. Bereits bei den beiden Auftaktrennen in Katar hatte Bradl Punkte gesammelt, damals als Ersatzpilot für den verletzten Marc Marquez aus Spanien. "Zu Rennbeginn habe ich mich etwas verkrampft und konnte keinen richtigen Rhythmus finden. Als mich Marc überholt hatte, machte ich viele Fehler und verbremste mich. Dann bekam ich Probleme mit den Armen. Ich bin trotzdem zufrieden, dass ich in die Punkte fahren konnte", sagte Bradl.

Das vierte MotoGP-Rennen der Saison gewann der Australier Jack Miller mit seiner Ducati. Sein italienischer Teamkollege Francesco Bagnaia kam auf Position zwei ins Ziel und übernahm die Führung im Gesamtklassement. Der Italiener Franco Morbidelli wurde Dritter.

Ex-Weltmeister Marquez kam bei seinem zweiten Rennen nach der Zwangspause nicht über Platz neun hinaus. Publikumsliebling Valentino Rossi aus Italien verpasste als 17. die Punkteränge. Fortgesetzt wird die Saison in zwei Wochen beim Grand Prix von Frankreich in Le Mans.

