Bayerns Basketballer siegen in Göttingen

Göttingen. Die Basketballer des FC Bayern München haben sich vor dem Euroleague-Hit am Dienstag in Mailand weiteres Selbstbewusstsein geholt.

Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gewann am Sonntag in der Bundesliga bei der BG Göttingen mit 102:90 (52:44) und steht mit 24:8 Siegen weiterhin auf Tabellenplatz drei. Die Münchner traten im Hinblick auf das Entscheidungsspiel bei Olimpia Mailand ohne einige Leistungsträger an. Bester Werfer war Sasha Grant mit 21 Punkten. Göttingen (12:18) hat nur noch geringe Chancen auf die Playoff-Qualifikation.

Die Löwen Braunschweig haben die letzte Chance auf den Playoff-Rang acht vertan. Durch ein 85:75 (47:35) gegen Brose Bamberg verkürzten die Braunschweiger (14:18) zwar den Rückstand auf den früheren Serienmeister (16:15), haben aber durch den verlorenen direkten Vergleich keine Möglichkeit mehr, in der Tabelle an Bamberg vorbeizuziehen.

Die bereits für die Playoffs qualifizierten EWE Baskets Oldenburg (23:8) gewannen bei den Fraport Skyliners aus Frankfurt problemlos mit 82:59 (45:26). Oldenburgs Nationalspieler Karsten Tadda bestritt sein 500. Ligaspiel.

