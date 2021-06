Berichte über Absage des Grand Prix von Singapur

Singapur. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird das ursprünglich für den 3. Oktober geplante Formel-1-Rennen in Singapur Medienberichten zufolge abgesagt.

Wie der britische Fernsehsender BBC und das Fachportal "Autosport" berichteten, sei diese Maßnahme bereits beschlossen. Eine offizielle Bestätigung der Rennserie gibt es allerdings noch nicht.

Laut der Berichte sei eine Durchführung des Grand Prix aufgrund der Reisebeschränkungen nicht möglich, auch wenn die Veranstaltung erst in vier Monaten geplant ist. Es soll bereits verschiedene Möglichkeiten geben, wo das Rennen stattdessen stattfinden soll. Die Formel 1 ist demnach weiterhin gewillt, den Rekordkalender mit 23 Stationen trotz der anhaltenden Corona-Probleme durchzuziehen.

Bereits zum zweiten Mal nacheinander kann das spektakuläre Nachtrennen im asiatischen Stadtstaat Singapur wegen der Pandemie nicht ausgetragen werden. Zuvor hatte bereits der im Juni im kanadischen Montreal vorgesehene Große Preis abgesagt werden müssen. Auch im Ersatzort Istanbul in der Türkei kann nicht gefahren werden, stattdessen treten Weltmeister Lewis Hamilton und Co. nun zweimal nacheinander in Spielberg in Österreich an.

