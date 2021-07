Max Verstappen fuhr beim Trainingsauftakt in Ungarn die schnellste Runde.

Formel 1 Trainingsauftakt in Ungarn: Verstappen schlägt Mercedes-Duo

Budapest. Max Verstappen hat beim Trainingsauftakt zum Großen Preis von Ungarn die schnellste Runde gedreht. Der 23 Jahre alte Niederländer zeigte sich bestens erholt von seinem Rennunfall zuletzt in Silverstone und verwies Valtteri Bottas um 61 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz.

Dritter wurde dessen Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton im Mercedes. Dem siebenmaligen Weltmeister fehlten 0,167 Sekunden auf Red-Bull-Pilot Verstappen.

Hamilton liegt im WM-Klassement nach seinem Heimsieg zuletzt und dem Aus von Verstappen nur noch acht Punkte im Klassement hinter dem WM-Spitzenreiter. Das Rennen in Ungarn an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) ist das letzte vor der Sommerpause, Ende August geht es in Spa-Francorchamps weiter.

Im ersten Freien Training in Ungarn kam Sebastian Vettel im Aston Martin nicht über den 13. Platz hinaus, Mick Schumacher wurde im Haas 17.

