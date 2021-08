Yamaha-Werksteam suspendiert MotoGP-Fahrer Viñales

Spielberg. Der spanische Motorrad-Fahrer Maverick Viñales ist vor dem elften Lauf der MotoGP-Weltmeisterschaft in Österreich von seinem Rennstall suspendiert worden.

Damit habe das Werksteam Monster Energy Yamaha auf eine Auswertung der Daten vom ersten Rennen in der Steiermark reagiert, wie es in einer Stellungnahme heißt: "Yamaha ist zu dem Schluss gekommen, dass die Handlungen des Fahrers möglicherweise einen erheblichen Schaden am Motor seiner YZR-M1 verursacht haben könnten, was zu einer ernsthaften Gefährdung des Fahrers selbst und möglicherweise zu einer Gefahr für alle anderen Fahrer hätte führen können."

Viñales hatte beim ersten Rennen in Österreich seinen Motor vor dem Neustart abgewürgt und aus der Boxengasse starten müssen. Nach dem Rennen erklärte er, er habe wegen Elektronikproblemen eine Runde vor der Ziel-Flagge die Maschine abstellen müssen. In der WM-Wertung liegt der 26-Jährige auf dem sechsten Platz, während sein Teamkollege Fabio Quartararo an der Spitze steht. Viñales hatte vor der Sommerpause bereits seinen Abschied von Yamaha erklärt.

Beim zweiten Grand Prix in Spielberg an diesem Sonntag wird der Hersteller auf die Nominierung eines Ersatzfahrers verzichten. Für die restlichen Rennen sei noch keine Entscheidung gefallen, heißt es abschließend.

