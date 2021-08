Deußer gewinnt Springen in Valkenswaard

Valkenswaard. Daniel Deußer hat das Springen der Global Champions Tour in Valkenswaard gewonnen. Der Reiter setzte sich im Stechen der mit 300.000 Euro dotierten Prüfung durch.

Auf dem zehn Jahre alten Hengst Bingo Ste Hermelle siegte der in Belgien lebende Hesse mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt und sicherte sich 99.000 Euro als Prämie.

Neben dem Olympia-Teilnehmer hatten zwei weitere deutsche Reiter das Stechen erreicht. Christian Ahlmann aus Marl wurde nach zwei Abwürfen im Entscheidungs-Durchgang Siebter, Marcus Ehning aus Borken kam auf A la Carte nach zwölf Strafpunkten auf Rang acht. Insgesamt hatten sich acht Paare für das Stechen qualifiziert. Valkenswaard war die zehnte Station der lukrativsten Springsport-Serie der Welt.

Die Führung in der Gesamtwertung übernahm die Australierin Edwina Tops-Alexander mit ihrem dritten Platz am Samstag. Ahlmann verbesserte sich als bester Deutscher auf Rang sechs. Die Global Champions Tour umfasst 15 Stationen und das Finale in Prag. Am kommenden Samstag wird die Millionenserie in Hamburg fortgesetzt.

© dpa-infocom, dpa:210821-99-921195/2