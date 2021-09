Hat mit den Füchsen bei der MT Melsungen einen Kantersieg eingefahren: Berlins Trainer Jaron Siewert jubelt an der Seitenlinie.

HBL Füchse Berlin nach Kantersieg an Tabellenspitze

Hamburg. Die Füchse Berlin sind in der Handball-Bundesliga an die Tabellenspitze gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert siegte bei der MT Melsungen mit 33:25 (15:9) und ist in drei Spielen ohne Verlustpunkt.

Die Füchse demontierten die Hessen, die schon zwei Niederlagen kassiert und nur einen Zähler auf dem Konto haben. "Das ist ein Fehlstart", sagte Melsungens Nationalspieler Timo Kastening.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der SC Magdeburg kam nach starkem Beginn gegen die HSG Wetzlar zwischenzeitlich in Bedrängnis. Am Ende setzte sich die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert aber mit 30:26 (15:14) durch und ist vorerst Tabellenzweiter. Ebenfalls drei Siege auf dem Konto hat Frisch Auf Göppingen. Im Schwaben-Derby gegen den TVB Stuttgart siegte Göppingen mit 34:27 (15:11).

Der SC DHfK Leipzig sicherte sich den ersten Saisonsieg. Die Sachsen setzten sich gegen den TBV Lemgo Lippe überraschend mit 27:26 (14:12) durch. Der bisherige Tabellenführer THW Kiel spielt erst am Sonntag. Der Rekordmeister erwartet im Spitzenspiel den Vorjahreszweiten SG Flensburg-Handewitt.

© dpa-infocom, dpa:210916-99-248506/2