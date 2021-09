Tandes Skisprung-Comeback "auf sehr hohem Niveau" gelungen

Oslo. Rund ein halbes Jahr nach seinem heftigen Sturz beim Skifliegen in Planica hat der norwegische Skispringer Daniel-André Tande sein Comeback gemeistert.

Nach den Rängen neun und vier beim Continental Cup in Oslo war sein Trainer Alexander Stöckl zufrieden. "Was ich auf den Schanzen in Oslo und Lillehammer, auf denen Daniel trainiert hat, gesehen habe, springt er wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Er ist körperlich sehr gut in Form", sagte Stöckl der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Der frühere Skiflug-Weltmeister hatte nach seinem Sturz in Planica im März mehrere Tage in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana im Koma gelegen. Er zog sich einen Schlüsselbeinbruch und eine punktierte Lunge zu, zudem stellten die Ärzte vier Hirnblutungen fest. Zuletzt hatte er wieder mit dem Training begonnen. "Daniel wäre schon nach einem Monat wieder gesprungen", stellte Stöckl über seinen extrem ehrgeizigen Schützling klar. Die Weltcup-Saison der Skispringer beginnt in rund zwei Monaten Ende November.

